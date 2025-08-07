Ричмонд
Нагучев об отстранении игроков из владимирского «Торпедо»: «Жду, когда кого-то выгонят просто за то, что он играет за “Торпедо” Владимир»

Напомним, из «Торпедо» исключили вратаря клуба Богдана Маркова из-за интервью перед матчем против 2Drots.

Источник: Спортс"

«Я придумал, как владимирское “Торпедо” может с честью и достоинством выйти из позорнейшей ситуации с 18-летним вратарем Богданом Марковым. Напомню, из “Торпедо” его выкинули просто так. Исходя из логики клуба, за то, что парень не хочет проигрывать 2Drots.

На канале «Торпедо» должен выйти героический ролик, где Богдан приходит к руководству (или кто там принимал решение об отстранении) и тренеру вратарей клуба и лично выдает старую поношенную экипировку всем гениальным управлякам. Каждый из них должен надеть это на себя и во всех подробностях рассказать, каково это с честью носить амуницию с гербом «Торпедо» из прекрасного города Владимира.

А потом в этом пойти на какую-нибудь планерку, где, как всегда, отчитаются о развитии массового спорта в городе. А если б не кикнули юного вратаря, футбол во «Владимире» бы погиб окончательно, а это был план по спасению.

Бред, да? А выглядит именно так", — написал комментатор.

По информации телеграм-канала «Некласико», из клуба выгнали еще одного футболиста после поражения 2Drots. Главному тренеру Аслану Засееву не понравилась речь капитана команды Михаила Земскова в раздевалке после игры.

"Так! Выгнали Михаила Земскова за речь в раздевалке! Это не шутка.

Жду, когда выгонят просто за то, что играет за «Торпедо» Владимир", — добавил Нагучев.

2Drots выбили «Торпедо» Владимир из Фонбет Кубка России, забив на последней минуте (1:0).

Легенда 2Drots на 90+4 вырвал победу в Кубке России — сразу как вернулся из Первой лиги. 3 из 3 медиаклубов прошли!