Колуилл порвал «кресты» на первой тренировке предсезонки «Челси». Защитник перенес операцию

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Рапид В
2
:
Данди Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
1.11
X
9.50
П2
30.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Хайдук С
1
:
Динамо Тр
1
Все коэффициенты
П1
1.73
X
2.95
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Ларн
0
:
Санта-Клара
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
13.50
П2
1.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Ракув
0
:
Маккаби Хайфа
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
2.50
П2
7.20
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Партизан
0
:
Хайберниан
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Викингур Р
2
:
Брённбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Сент-Патрик'с Атлетик
1
:
Бешикташ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
ФКСБ
2
:
Дрита
2
Все коэффициенты
П1
2.80
X
1.75
П2
15.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Серветт Ж
1
:
Утрехт
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
13.00
П2
1.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Лугано
0
:
Целе
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
13.20
П2
1.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Балкани
1
:
Шэмрок Роверс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Университатя Кр
2
:
Спартак Тр
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
3
:
Астана
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зриньски
1
:
Брейдаблик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
0
:
Шахтер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Олимпия Л
0
:
Эгнатия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дифферданж
2
:
Левадия
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Викингур Л
2
:
Линфилд
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
4
:
Арарат-Армения
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
3
:
Вадуц
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Андерлехт
3
:
Шериф
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Полесье
3
:
Пакш
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Левски
1
:
Сабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Вольфсбергер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Хеккен
0
:
Бранн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рига
3
:
Бейтар И
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Викинг
1
:
Истанбул Башакшехир
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АИК
2
:
Дьер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Силькеборг
0
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
АЕК Л
4
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ЧФР
1
:
Брага
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Баник О
4
:
Аустрия
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Линколн
1
:
Ноа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фредрикстад
1
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Милсами
3
:
Виртус
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арис Л
2
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Араз
0
:
Омония
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Русенборг
0
:
Хаммарбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Жальгирис К
0
:
Арда
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
СШОР 1 - Кристалл
1
:
Луки-Энергия
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:1
Темп
2
:
Уралец-ТС
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Бурятия
0
:
Иркутск
8
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Анри
0
:
КДВ
4
П1
X
П2

Колуилл порвал «кресты» на первой тренировке предсезонки «Челси». Защитник перенес операцию

Защитник «Челси» получил повреждение на этой неделе во время первой тренировки с начала подготовки к сезону. Об этом сообщил главный тренер команды Энцо Мареска.

Источник: Спортс"

Сегодня клуб сообщил, что у Колуилла диагностировано повреждение передней крестообразной связки. Футболист был успешно прооперирован и в ближайшее время начнет процесс восстановления.

