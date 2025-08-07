Роман Павлюченко: «Раньше гаджетов не было, со школы пришли — брали мяч. На асфальте играли — все в крови! Ни бутс, ничего, но мы любили это. А сейчас: нифига не добился

До школы, я помню, приходил на тренировку, родители еще спали — я садился в автобус, ехал на тренировку. Потом приезжал голодный, шел в школу, после школы опять ты на тренировку, потом еще после тренировки во дворе собирались с мячами, играли там.
На асфальте играли, придешь — все в крови! Ни бутс, ничего не было. Ну мы настолько любили это. Это сейчас футболисты: нифига еще ничего не добился — уже, блин, хочу контракт, хочу деньги. Блин, а ты никто. Ну есть такие, понимаешь", — сказал бывший нападающий сборной России в подкасте Федора Смолова Smol Talk.