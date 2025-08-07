Роналду сделал хет-трик в товарищеском матче с «Риу Аве» (4:0). У Феликса два ассиста

«Аль-Наср» разгромил португальский «Риу Аве» в товарищеском матче со счетом 4:0.
Феликс также ассистировал Мохамеду Симакану на 15-й минуте. Португалец, перешедший из «Челси» этим летом, проводит второй матч за саудовский клуб.
