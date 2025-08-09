«Аякс» подписал Итакуру из «Боруссии» Менхенгладбах. Контракт японского защитника — до 2029-го

Игрок сборной Японии выступал за немецкий клуб с лета 2022 года и провел 75 матчей.
В Нидерландах Итакура ранее играл за «Гронинген» на правах аренды из «Манчестер Сити».
Подробная статистика футболиста доступна по ссылке.
