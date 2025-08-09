«Барса» вернула тер Стегену капитанскую повязку. Вратарь подписал медицинское заключение для Ла Лиги

В связи этим клуб начал дисциплинарное разбирательство и решил временно отстранить тер Стегена от должности капитана первой команды.
«Барселона» сообщает, что игрок Марк-Андре тер Стеген дал разрешение медицинской службе клуба на обработку обязательного медицинского заключения для Ла Лиги после в связи с его хирургическим вмешательством.
Дисциплинарное дело считается закрытым, игроку немедленно возвращается капитанская повязка основной команды«, — говорится в заявлении “Барселоны”.
