Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:30
Крылья Советов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.32
П2
2.90
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.64
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
15:45
ЦСКА
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.85
П2
4.79
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.55
П2
2.75
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.38
X
3.10
П2
2.40
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Акрон
1
П1
X
П2

Агент Кисляка: «Считаю Матвея восходящей европейской, а может, и мировой звездой. После Головина это лучшее, что случилось в ЦСКА. Но давайте не забывать, какое сейчас время»

Александр Маньяков порассуждал о возможном переходе игрока в зарубежный клуб, если в его контракте появятся отступные в размере 20−30 млн евро.

Источник: Спортс"

— Недавно посмотрел статистику по Transfermarkt: всего порядка 60 переходов за сумму 20+ миллионов евро в это трансферное окно. Из них больше половины, если не ошибаюсь — внутрианглийские темы. И остается 20 других переходов за 20+ миллионов.

Все это люди с европейским гражданством, либо прям вот реально звезды. Я Кисляка считаю восходящей европейской, а может быть, и мировой звездой. На мой взгляд, после Головина это лучшее, что случилось в ЦСКА. Но давайте не забывать, какое сейчас время. Очень сложно сделать международный трансфер. Крайне сложно.

— И все же — возможно, так ведь?

— Европа нас и так не смотрела, потому что там всегда воспринимали российских футболистов как сытых котов, которые получают большие деньги, не соответствующие их мастерству. А теперь на это накладывается политическая обстановка: полная отмена. Мы живем в сложное время.

Один мой товарищ, который занимается агентским бизнесом в Европе, разговаривал с «Зальцбургом». Они сказали: «Слышали об этом парне, но Россия для нас закрыта». Для Англии мы закрыты, для Германии тоже. И когда, например, кто-то хочет уехать в Европу, я считаю, что бридж-трансфер в ту же Турцию — это определенный шанс для игрока, — сказал Маньяков.

Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью знает о Матвее — его реально ждали. Виллаш-Боаш хвалил — говорит, “Порту” надо кого-то продать, чтобы смотреть рынок».