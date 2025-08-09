Агент Кисляка: «Считаю Матвея восходящей европейской, а может, и мировой звездой. После Головина это лучшее, что случилось в ЦСКА. Но давайте не забывать, какое сейчас время»

Один мой товарищ, который занимается агентским бизнесом в Европе, разговаривал с «Зальцбургом». Они сказали: «Слышали об этом парне, но Россия для нас закрыта». Для Англии мы закрыты, для Германии тоже. И когда, например, кто-то хочет уехать в Европу, я считаю, что бридж-трансфер в ту же Турцию — это определенный шанс для игрока, — сказал Маньяков.