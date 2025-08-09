Агент Кисляка: «Считаю Матвея восходящей европейской, а может, и мировой звездой. После Головина это лучшее, что случилось в ЦСКА. Но давайте не забывать, какое сейчас время»

— Недавно посмотрел статистику по Transfermarkt: всего порядка 60 переходов за сумму 20+ миллионов евро в это трансферное окно. Из них больше половины, если не ошибаюсь — внутрианглийские темы. И остается 20 других переходов за 20+ миллионов.
Все это люди с европейским гражданством, либо прям вот реально звезды. Я Кисляка считаю восходящей европейской, а может быть, и мировой звездой. На мой взгляд, после Головина это лучшее, что случилось в ЦСКА. Но давайте не забывать, какое сейчас время. Очень сложно сделать международный трансфер. Крайне сложно.
— И все же — возможно, так ведь?
— Европа нас и так не смотрела, потому что там всегда воспринимали российских футболистов как сытых котов, которые получают большие деньги, не соответствующие их мастерству. А теперь на это накладывается политическая обстановка: полная отмена. Мы живем в сложное время.
Один мой товарищ, который занимается агентским бизнесом в Европе, разговаривал с «Зальцбургом». Они сказали: «Слышали об этом парне, но Россия для нас закрыта». Для Англии мы закрыты, для Германии тоже. И когда, например, кто-то хочет уехать в Европу, я считаю, что бридж-трансфер в ту же Турцию — это определенный шанс для игрока, — сказал Маньяков.
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью знает о Матвее — его реально ждали. Виллаш-Боаш хвалил — говорит, “Порту” надо кого-то продать, чтобы смотреть рынок».