«МЮ» следит за форвардом «Интернасьонала» и Бразилии U20 Матиасом

Скаут манкунианцев просматривал 19-летнего игрока молодежной сборной Бразилии в недавнем матче Кубка Бразилии с «Флуминенсе» (1:1), в котором Матиас вышел на замену на 57-й минуте, но редко вступал в игру.
Ранее высокорослым нападающим (1,92 м) интересовался ПСВ, но переговоры ни к чему не привели.
В 17 матчах за карьеру в «Интернасьонале» на счету Матиаса 3 гола.
Узнать больше по теме
ФК «Манчестер Юнайтед»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Манчестер Юнайтед» — рекордсмен по числу побед в национальном чемпионате Англии и один из самых дорогих клубов мира. В команде играли многие легенды футбола, а за почти полтора столетия «красные дьяволы» пережили как взлеты, так и падения. Обо всем этом расскажем в нашей статье.Читать дальше