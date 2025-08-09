Биджиев об 1:1 с «Акроном»: «Результат по игре. Было много борьбы, поменьше футбола. Но матч был боевой»

Я думаю, что мы начали неплохо. Сумели забить мяч. Во втором тайме где‑то было нам чуть посложнее, может быть, потому что соперник полностью свалился на длинные передачи. Была постоянная борьба у нашей штрафной. Вот это где‑то не позволяло нам подняться слишком высоко.