Агент Фомина: «Второразрядный клуб Европы — не путь Дани. “Динамо” его за просто так не продаст»

— Думаю, нет. Во-первых, мы опять возвращаемся к политической ситуации — сейчас очень сложно совершить международный трансфер. Во-вторых, «Динамо» просто так своего капитана не отпустит. Вы сами посмотрите: когда Фомин на поле — это одна команда, когда Фомина нет — другая. В матчах, в которых Данька не играл, практически нигде результата не было. Сейчас «Динамо» его за просто так не продаст, — сказал Александр Маньяков.