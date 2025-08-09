Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:30
Крылья Советов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.32
П2
2.90
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.64
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
15:45
ЦСКА
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.85
П2
4.79
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.55
П2
2.75
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.38
X
3.10
П2
2.40
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Акрон
1
П1
X
П2

Агент Фомина: «Второразрядный клуб Европы — не путь Дани. “Динамо” его за просто так не продаст»

— Каким вы видите будущее Фомина? Он будет до конца карьеры играть за «Динамо», или есть интерес от других команд?

Источник: Спортс"

— Сейчас его взгляд направлен на «Динамо». Потому что когда в команду пришел Валерий Георгиевич [Карпин], от Дани прозвучала интересная фраза: «С этим тренером у нас есть шансы на чемпионство».

И я тоже в это верю, потому что мне симпатичны «Динамо» и сам Валерий Георгиевич. И я думаю, что просто променять капитанскую повязку и «Динамо» Москва на какой-нибудь второразрядный клуб, пусть даже в Европе — это, наверное, не путь Фомина. И он это реально понимает.

— То есть команды из второй десятки чемпионата Испании рассматриваться не будут?

— Думаю, нет. Во-первых, мы опять возвращаемся к политической ситуации — сейчас очень сложно совершить международный трансфер. Во-вторых, «Динамо» просто так своего капитана не отпустит. Вы сами посмотрите: когда Фомин на поле — это одна команда, когда Фомина нет — другая. В матчах, в которых Данька не играл, практически нигде результата не было. Сейчас «Динамо» его за просто так не продаст, — сказал Александр Маньяков.