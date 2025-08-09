«Аталанта» может предложить 40 млн евро за Матета в случае продажи Лукмана «Интеру»

Бергамаски могут предложить за 28-летнего француза 40 млн евро. если продадут Адемолу Лукмана «Интеру».
Будущее Матета прояснится после воскресного матча за Суперкубок Англии между «Пэлас» и «Ливерпулем». Ранее «орлы» отказались продать своего лучшего бомбардира (14 голов в АПЛ-2024/25) «Аталанте» за 30 млн фунтов (около 35 млн евро).
