Руис прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА: «Мы должны бороться за титулы, и почему бы не стать чемпионами»

«ЦСКА — это очень большая команда. Мы должны бороться за титулы, и почему бы не стать чемпионами», — сказал 24-летний колумбиец.
Сообщалось, что армейцы заплатят 500 тысяч долларов за аренду Руиса, а выкуп стоит 1,5 млн.
Сегодня ночью вингер «Мильонариоса» прилетел в Москву для завершения перехода в московский клуб.
