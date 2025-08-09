Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:30
Крылья Советов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.32
П2
2.95
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.64
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
15:45
ЦСКА
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.85
П2
4.79
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.60
П2
2.80
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.38
X
3.10
П2
2.40
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.11
П2
3.53
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Акрон
1
П1
X
П2

Камил Гаджиев поддержал Хлусевича: «Накосячить может, но это свое, родное. Помните Ковтуна? Я бы оставил Даниила и Денисова в “Спартаке”

Хлусевич получил две желтые карточки за минуту и был удален в матче РПЛ с «Акроном» (1:1).

Источник: Спортс"

"Хлусевича и Денисова оставил бы. Мне нравится, когда играют россияне. С ними проще лепить историю. Хлусевич, честно говоря, мне просто импонирует. Конечно, он чуть одиозный. Накосячить может, я согласен. Но это свое, родное.

Помните Ковтуна? В свои ворота вообще забил. И он там нет-нет, да мог исполнить. При этом Ковтун такой родной был. Хлусевич тоже может быть человеком, который будет ассоциироваться со «Спартаком», — сказал президент Fight Nights.

Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.
Читать дальше