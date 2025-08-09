Камил Гаджиев поддержал Хлусевича: «Накосячить может, но это свое, родное. Помните Ковтуна? Я бы оставил Даниила и Денисова в “Спартаке”

"Хлусевича и Денисова оставил бы. Мне нравится, когда играют россияне. С ними проще лепить историю. Хлусевич, честно говоря, мне просто импонирует. Конечно, он чуть одиозный. Накосячить может, я согласен. Но это свое, родное.
Помните Ковтуна? В свои ворота вообще забил. И он там нет-нет, да мог исполнить. При этом Ковтун такой родной был. Хлусевич тоже может быть человеком, который будет ассоциироваться со «Спартаком», — сказал президент Fight Nights.
