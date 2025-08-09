Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:30
Крылья Советов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.32
П2
2.95
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.64
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
15:45
ЦСКА
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.85
П2
4.79
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.60
П2
2.80
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.38
X
3.10
П2
2.40
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.11
П2
3.53
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Акрон
1
П1
X
П2

Кубарси взял 5-й номер в «Барсе» в связи с уходом Иньиго. Тер Стеген — без номера на сайте Ла Лиги

Ранее 18-летний футболист играл под 2-м номером, «пятерка» освобождается в связи с предстоящим переходом Иньиго Мартинеса в «Аль-Наср».

Источник: Спортс"

У вратаря «блауграны» Марка-Андре тер Стегена отсутствует номер в заявке на сезон. Ранее он выступал под первым.

«Барселона» вернула тер Стегену капитанскую повязку. Вратарь подписал медицинское заключение для Ла Лиги.

