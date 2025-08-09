«Ахмат» Черчесова начнет сушить игру: либо фол, либо мяч в аут — все на эмоциях и минимум вразумительных действий«. Лепехин перед матчем с “Зенитом”

«Ахмат» с приходом Черчесова начнет сушить игру: либо фол, либо мяч в аут — словом, все на эмоциях и с минимальным количеством вразумительных действий. Своей игрой они не обыграют «Зенит» — значит, будут ломать чужую.
Шанс «Зенита» заключается в том, чтобы попробовать навязать «Ахмату» свою игру, но, повторюсь, хозяева всеми силами постараются помешать этому. Не получится у «Ахмата» — «Зенит» выиграет с крупным счетом.
Но тут коса точно найдет на камень — с приходом Черчесова «Ахмат» сыграет в сугубо прагматичный футбол, на результат«, — сказал экс-защитник “Зенита”.