Висса может перейти в «Ньюкасл», если «Брентфорд» подпишет Уаттара из «Борнмута»

«Сороки» могут подписать 28-летнего игрока сборной ДР Конго после того, как «Брентфорд» оформит переход вингера «Борнмута» Данго Уаттара.
Сообщалось, что «Брентфорд» требует за Висса более 50 млн фунтов.
«Ньюкасл» ведет переговоры о трансфере форварда «Брентфорда» Йоана Висса, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
