«Бавария» продлила контракты с хавбеками Германии U17 Карлом и Майком

«Бавария» объявила о заключении новых соглашений с Леннартом Карлом и Уиздомом Майком.

Источник: Спортс"

Сроки контрактов с полузащитниками не уточняются.

Футболисты юношеской сборной Германии U17 находятся в системе мюнхенского клуба с 2022 года.

Карл дебютировал за «Баварию» на недавнем клубном чемпионате мира в матче с «Оклендом» (10:0).

Узнать больше по теме
ФК «Бавария»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Самый титулованный клуб ФРГ и одна из популярнейших футбольных команд мира. История ФК «Бавария» полна интересных деталей. Хроники тернистого пути легенд немецкого футбола, их рекорды и достижения, тайны символики, актуальный состав и статистика матчей — в нашей статье.
Читать дальше