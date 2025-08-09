«Бавария» продлила контракты с хавбеками Германии U17 Карлом и Майком

Сроки контрактов с полузащитниками не уточняются.
Футболисты юношеской сборной Германии U17 находятся в системе мюнхенского клуба с 2022 года.
Карл дебютировал за «Баварию» на недавнем клубном чемпионате мира в матче с «Оклендом» (10:0).
