Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:30
Крылья Советов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.10
П2
2.46
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.50
П2
4.20
Футбол. Премьер-лига
15:45
ЦСКА
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.48
П2
4.20
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.66
X
3.45
П2
2.23
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.12
П2
2.40
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.11
П2
3.53
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.05
П2
1.65

Александр Мостовой: «Я мог бы уехать в НХЛ, если бы занимался хоккеем. Но я занялся футболом»

Бывший футболист «Спартака» принимает участие в хоккейном гала‑матче на «Кубке Овечкина», который проходит в Мытищах.

Источник: Спортс"

— А ведь вы, Александр, могли бы в НХЛ играть, если бы в свое время занялись не футболом, а хоккеем?

— Это было бы лет 45 назад. Если бы я активно занимался хоккеем, то мог бы уехать в НХЛ вместе с нашими игроками первой волны. Готов об этом помечтать. Но я занялся футболом.

— Приятно оказаться в такой компании, сыграть вместе с Овечкиным, Дацюком и другими легендами?

— Сейчас посмотрим на них на льду! Ну да ладно, что мы — в первый раз играем, что ли? Мы постоянно проводим матчи друг с другом. Просто у нас уже другое поколение, — сказал бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой.

Мостовой о своем уровне в хоккее: «Я всю жизнь играю в гала-матчах, и все довольны и рады. Мы профессионалы внутри, не подведем никогда».