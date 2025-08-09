«Аль-Наср» Роналду предложит около 30 млн евро за Комана. Вингеру «Баварии» дают зарплату 20−25 млн в год

Сообщается, что «Аль-Наср» намерен сделать предложение мюнхенскому клубу в размере около 30 миллионов евро.
Ранее появилась информация, что французскому футболисту предложен контракт с зарплатой 20−25 миллионов евро в год.
В прошлом сезоне Кингсли Коман забил 5 голов и сделал 4 передачи в 28 матчах Бундеслиги. Его статистику можно изучить по ссылке.
