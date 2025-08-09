Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА
5
:
Рубин
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.55
П2
2.25
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.22
X
3.10
П2
2.42
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.00
П2
3.62
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.05
П2
1.67
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

«Аль-Наср» Роналду предложит около 30 млн евро за Комана. Вингеру «Баварии» дают зарплату 20−25 млн в год

Клуб из Саудовской Аравии, за который выступает Криштиану Роналду, ведет переговоры с «Баварией» о возможном переходе вингера.

Источник: Спортс"

Сообщается, что «Аль-Наср» намерен сделать предложение мюнхенскому клубу в размере около 30 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что французскому футболисту предложен контракт с зарплатой 20−25 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Кингсли Коман забил 5 голов и сделал 4 передачи в 28 матчах Бундеслиги. Его статистику можно изучить по ссылке.

