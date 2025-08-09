Морган о словах тен Хага, что Роналду не был проблемой: «Мы знаем. Это ты был проблемой ??»

«Мы знаем. Это ты был проблемой ??» — написал телеведущий и болельщик «Арсенала».
Напомним, в 2022 году Роналду дал интервью Моргану, в котором, помимо прочего, критиковал тен Хага. После этого футболист покинул «Юнайтед».
