Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
0
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
3.51
X
3.71
П2
2.14
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Сокол
0
:
Черноморец
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.80
П2
6.50
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.00
П2
3.62
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.05
П2
1.67
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
5
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Морган о словах тен Хага, что Роналду не был проблемой: «Мы знаем. Это ты был проблемой ??»

Ранее бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил, что португальский нападающий не был для него проблемой.

Источник: Sports.Ru

«Мы знаем. Это ты был проблемой ??» — написал телеведущий и болельщик «Арсенала».

Напомним, в 2022 году Роналду дал интервью Моргану, в котором, помимо прочего, критиковал тен Хага. После этого футболист покинул «Юнайтед».

