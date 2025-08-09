Салах репостнул слова УЕФА о смерти экс-игрока Палестины аль-Обейда: «Может, расскажите, как он умер, где и почему?» Сулейман погиб во время атаки Израиля по сектору Газа

«Светлая память Сулейману аль-Обейду, “палестинскому Пеле”. Талант, который давал надежду бесчисленным детям, даже в самые темные времена», — говорится в публикации УЕФА.
Вингер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах сделал репост публикации и обратился к УЕФА.
«Может, расскажите нам, как он умер, где и почему?», — написал Салах.
