Футбол. Первая лига
10.08
Енисей
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.55
П2
1.91
Футбол. Первая лига
10.08
СКА-Хабаровск
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.95
П2
6.07
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
4
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
5
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

«Зенит» отстает от лидирующего в РПЛ «Локомотива» на 7 очков после 4 матчей, «Спартак» — на 8. Красно-белые примут петербуржцев в следующем туре

Сегодня команда Сергея Семака уступила «Ахмату» в 4-м туре чемпионата России со счетом 0:1. На ее счету по-прежнему 5 очков. Сине-бело-голубые, занимающие в данный момент 8-е место в турнирной таблице, отстают от лидирующего «Локомотива» на 7 баллов.

Источник: Спортс"

«Спартак», который сегодня потерпел поражение от железнодорожников со счетом 2:4, имеет в своем активе 4 очка после 4 игр. Красно-белые на момент написания новости идут одиннадцатыми.

В следующем туре чемпионата «Спартак» примет «Зенит». Матч пройдет в Москве 16 августа.