«Ливерпуль» продал Нуньеса «Аль-Хилалю» за 65 млн евро с учетом бонусов

Ранее сообщалось, что англичане получат 65 миллионов евро с учетом бонусов за уругвайского игрока.
В прошлом сезоне АПЛ Нуньес провел 30 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Фото: https://alhilal.com/
