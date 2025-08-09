Дивеев об интересе Кахигао: «Видел, посмеялся. “Спартак” и я»

— Видел, посмеялся. «Спартак» и я (Смеется.).
— Ты в «Спартак» никогда не пойдешь, можешь так сказать?
— Не буду говорить. Мир такой: не дай бог что, может быть, буду не устраивать кого-то и все, — сказал защитник ЦСКА.
Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА нравится спортивному директору «Спартака» Франсису Кахигао. Функционер ищет «Спартаку» защитника, похожего на Дивеева по качествам.
