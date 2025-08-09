Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10.08
Енисей
:
Урал
П1
4.40
X
3.55
П2
1.91
Футбол. Первая лига
10.08
СКА-Хабаровск
:
Чайка
П1
1.65
X
3.95
П2
6.07
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Зенит
0
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Арсенал
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
4
:
Спартак
2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Черноморец
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
5
:
Рубин
1
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Волга
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Балтика
1
Дивеев об интересе Кахигао: «Видел, посмеялся. “Спартак” и я»

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА нравится спортивному директору «Спартака» Франсису Кахигао. Функционер ищет «Спартаку» защитника, похожего на Дивеева по качествам.

Источник: Спортс"

— Видел, посмеялся. «Спартак» и я (Смеется.).

— Ты в «Спартак» никогда не пойдешь, можешь так сказать?

— Не буду говорить. Мир такой: не дай бог что, может быть, буду не устраивать кого-то и все, — сказал защитник ЦСКА.