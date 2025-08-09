Зарема о «Спартаке»: «Для нынешних руководителей футболисты стоят где-то между сумками Birkin и дорогими машинами в гараже. И, как сломанные игрушки, выкидываются»

Виноват ли тренер Станкович в этом подходе? Нет, он очередная игрушка, которую хотел лично Жданов, переподписал зачем-то, несмотря на провальный сезон, и теперь через ручных блогеров доносится до публики некий ультиматум в 5 матчей. Это не поддержка, это лишь знак тренеру, что игрушкой Станковичем наигрались. Его пиар-история закончилась, а у больших мальчиков скоро появится новый объект обожания, и новые братания с Романцевым, письма якобы Титова, уже место в музее готово под новую звезду.