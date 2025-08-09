Ричмонд
Футбол. Первая лига
10.08
Енисей
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.55
П2
1.91
Футбол. Первая лига
10.08
СКА-Хабаровск
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.95
П2
6.07
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
4
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
5
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Зарема о «Спартаке»: «Для нынешних руководителей футболисты стоят где-то между сумками Birkin и дорогими машинами в гараже. И, как сломанные игрушки, выкидываются»

"Игроки — это не сумки Birkin, которые покупаются нынешними руководителями своим дамам. Какие-то обычные, какие-то редкие, какие-то очень редкие и дорогие. Они не стоят безропотно на полке и не греют душу просто потому, что они есть.

Источник: Спортс"

"Игроки — это не сумки Birkin, которые покупаются нынешними руководителями своим дамам. Какие-то обычные, какие-то редкие, какие-то очень редкие и дорогие. Они не стоят безропотно на полке и не греют душу просто потому, что они есть. Более того, игроки — это не дорогие машины в гараже.

Для нынешних руководителей футболисты стоят где-то между сумками и машинами. И, как сломанные игрушки, выкидываются. Надоевшие также убираются с глаз долой. Никто не пытается их продать, обменять.

Виноват ли тренер Станкович в этом подходе? Нет, он очередная игрушка, которую хотел лично Жданов, переподписал зачем-то, несмотря на провальный сезон, и теперь через ручных блогеров доносится до публики некий ультиматум в 5 матчей. Это не поддержка, это лишь знак тренеру, что игрушкой Станковичем наигрались. Его пиар-история закончилась, а у больших мальчиков скоро появится новый объект обожания, и новые братания с Романцевым, письма якобы Титова, уже место в музее готово под новую звезду.

В нынешнем «Спартаке» круто встречают каждого нового спортивного директора, прибывшего игрока и тренера. Пиарщики придумывают разные небылицы, которые нравятся публике без критического мышления. Сразу возносят в культ легенды, а потом списывают по статье «усушка-утряска нереализованных амбиций» и без того не сильно-то амбициозных руководителей.

И так будет до бесконечности, пока личный провал каждого из них списывается с корпоративного счета", — сказала супруга бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна.