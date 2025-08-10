Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.55
П2
1.91
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.95
П2
6.07
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
4
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
5
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Хакими считает, что заслуживает «Золотой мяч»: «Я провел исторический сезон — не так много игроков забивали в четвертьфинале, полуфинале и финале ЛЧ. Защитнику сделать это еще сложнее»

«Когда люди упоминают меня в разговорах про “Золотой мяч”, это мечта, о о которой я и не думал. Если у меня есть шанс выиграть его, я думаю, я тоже этого заслуживаю. Я провел исторический сезон — не так много игроков забивали в четвертьфинале, полуфинале и финале [Лиги чемпионов], а защитнику сделать это еще сложнее.

Источник: Спортс"

«Когда люди упоминают меня в разговорах про “Золотой мяч”, это мечта, о о которой я и не думал. Если у меня есть шанс выиграть его, я думаю, я тоже этого заслуживаю. Я провел исторический сезон — не так много игроков забивали в четвертьфинале, полуфинале и финале [Лиги чемпионов], а защитнику сделать это еще сложнее.

Люди думают, что я нападающий или полузащитник, но нет, я играю в линии из четырех защитников и должен думать об обороне. Статистика, которую я показал в этом году, не похожа на статистику обычного защитника. Я думаю, что когда это делает защитник, он заслуживает большего признания, чем нападающий«, — сказал защитник “ПСЖ” в интервью Canal+.