Хакими считает, что заслуживает «Золотой мяч»: «Я провел исторический сезон — не так много игроков забивали в четвертьфинале, полуфинале и финале ЛЧ. Защитнику сделать это еще сложнее»

«Когда люди упоминают меня в разговорах про “Золотой мяч”, это мечта, о о которой я и не думал. Если у меня есть шанс выиграть его, я думаю, я тоже этого заслуживаю. Я провел исторический сезон — не так много игроков забивали в четвертьфинале, полуфинале и финале [Лиги чемпионов], а защитнику сделать это еще сложнее.
Люди думают, что я нападающий или полузащитник, но нет, я играю в линии из четырех защитников и должен думать об обороне. Статистика, которую я показал в этом году, не похожа на статистику обычного защитника. Я думаю, что когда это делает защитник, он заслуживает большего признания, чем нападающий«, — сказал защитник “ПСЖ” в интервью Canal+.