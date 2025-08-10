Переход Шевалье в «ПСЖ» из «Лилля» за 40+15 млн евро — 6-й по стоимости трансфер вратаря в футболе

Топ-10 самых дорогих трансферов вратарей выглядит так:
1. Кепа Аррисабалага — 80 млн евро (из «Атлетика» в «Челси» в 2018-м);
2. Алиссон — 62,5 млн евро (из «Ромы» в «Ливерпуль» в 2018-м);
3. Джанлуиджи Буффон — 53 млн евро (из «Пармы» в «Ювентус» в 2001-м);
4. Андре Онана — 52,5 млн евро (из «Интера» в «МЮ» в 2023-м);
5. Эдерсон — 40 млн евро (из «Бенфики» в «Ман Сити» в 2017-м);
6. Люка Шевалье — 40 млн евро (из «Лилля» в «ПСЖ» в 2025-м);
7. Тибо Куртуа — 35 млн евро (из «Челси» в «Реал» в 2018-м);
8. Яспер Силлессен — 35 млн евро (из «Валенсии» в «Барселону» в 2019-м).
9. Давид Райя — 32 млн евро (из «Брентфорда» в «Арсенал» в 2024-м);
10. Джеймс Траффорд — 31,5 млн евро (из «Бернли» в «Ман Сити» в 2025-м).