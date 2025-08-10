Черданцев о претензиях Станковича к Иванову: «По-русски это выглядело бы отвратительно, наверно. По-итальянски звучит как музыка. К счастью, итальянский язык очень красив»

"Крики были, возмущение. Честно говоря, это было за углом от меня. Я не совсем понял, кто участники. Я в этих коридорах видел и не такое.
По-моему, это обычный выплеск эмоций в момент ухода с поля«, — описал ситуацию Тимур Журавель, когда комментаторы “Матч ТВ” вернулись в эфир перед началом второго тайма.
"Сейчас я бы обратил внимание на то, что Иванов подошел к Станковичу, поговорил с ним спокойно, и они разошлись миром. Думаю, вот это все, что говорит Станкович…
К счастью, он говорит это по-итальянски. Итальянский — очень красивый язык. Даже когда на нем говорят нецензурно, это выглядит очень красиво. Тем более, Иванов не понимает, что ему говорит [Станкович].
Если бы это было сказано по-русски — наверное, это выглядело бы отвратительно. Но поскольку по-итальянски это звучит как музыка, то, возможно, это не так влияет на судью. Поэтому они, наверное, вот так вот рассудили этот момент.
Не надо кричать, давайте спокойно реагировать. Эмоции — это часть футбола. Разошлись. Хотя я понимаю уважаемую аудиторию, которая не любит «Спартак», не любит Станковича и считает, что это недостойное поведение. Такая точка зрения, безусловно, имеет право на существование", — поделился своим мнением Георгий Черданцев.