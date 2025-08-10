Ричмонд
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.55
П2
1.91
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.95
П2
6.07
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
4
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
5
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Черданцев о претензиях Станковича к Иванову: «По-русски это выглядело бы отвратительно, наверно. По-итальянски звучит как музыка. К счастью, итальянский язык очень красив»

После свистка на перерыв в матче 4-го тура Мир Премьер-лиги «Локомотив» — «Спартак» (4:2) главный тренер гостей в агрессивной манере высказывал недовольство в отношении судьи Сергея Иванова.

Источник: Спортс"

"Крики были, возмущение. Честно говоря, это было за углом от меня. Я не совсем понял, кто участники. Я в этих коридорах видел и не такое.

По-моему, это обычный выплеск эмоций в момент ухода с поля«, — описал ситуацию Тимур Журавель, когда комментаторы “Матч ТВ” вернулись в эфир перед началом второго тайма.

"Сейчас я бы обратил внимание на то, что Иванов подошел к Станковичу, поговорил с ним спокойно, и они разошлись миром. Думаю, вот это все, что говорит Станкович…

К счастью, он говорит это по-итальянски. Итальянский — очень красивый язык. Даже когда на нем говорят нецензурно, это выглядит очень красиво. Тем более, Иванов не понимает, что ему говорит [Станкович].

Если бы это было сказано по-русски — наверное, это выглядело бы отвратительно. Но поскольку по-итальянски это звучит как музыка, то, возможно, это не так влияет на судью. Поэтому они, наверное, вот так вот рассудили этот момент.

Не надо кричать, давайте спокойно реагировать. Эмоции — это часть футбола. Разошлись. Хотя я понимаю уважаемую аудиторию, которая не любит «Спартак», не любит Станковича и считает, что это недостойное поведение. Такая точка зрения, безусловно, имеет право на существование", — поделился своим мнением Георгий Черданцев.