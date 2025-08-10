«Спартак» работает над трансфером защитника «Сельты» Хави Родригеса (Legalbet)

Красно-белые во главе со спортивным директором Франсисом Кахигао уже начали работу над трансфером 22-летнего испанца. В «Спартаке» считают Родригеса идеальным вариантом для усиления обороны, сообщает Legalbet.
Москвичей привлекло выступление защитника в прошлом сезоне Ла Лиги, в котором Родригес забил «Реалу» и дважды «Бетису».
Контаркт Родригеса с «Сельтой» рассчитан до 2028 года.
Кахигао ищет «Спартаку» защитника, похожего на Дивеева по качествам. Директор красно-белых понимает, что трансфер из ЦСКА нереален (Legalbet).