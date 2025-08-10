Семак о доверии руководства «Зенита»: «Это к ним вопрос. Задайте его, вам скажут. Я же не могу за них отвечать»

— Руководство «Зенита» насколько доверяет тренерскому штабу?
— Это вопрос к руководству «Зенита». Задайте его, вам скажут. Я же не могу за них отвечать, — сказал главный тренер «Зенита».
В субботу петербургский клуб уступил «Ахмату» на выезде со счетом 0:1 в 4-м туре Мир РПЛ. «Зенит» идет на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата с 5 очками.
