Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.55
П2
1.91
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.05
П2
7.18
Футбол. Первая лига
14:00
Шинник
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.95
П2
3.05
Футбол. Премьер-лига
15:30
Оренбург
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.00
П2
1.42
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
4
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
5
:
Рубин
1
П1
X
П2

Адиев об 1:1 с «Балтикой»: «Качельная игра получилась. “Крыльям” надо было реализовывать шансы»

— Были моменты, подходы к воротам, надо было реализовывать свои шансы. Хотя надо отдать должное сопернику — качельная игра получилась.

Источник: Спортс"

— В случае победы «Крылья Советов» могли выйти на промежуточное первое место в таблице. Но восемь очков после четырех туров — это радостный результат?

— Я не обращаю на это внимания. Впереди еще много туров. Очки даются очень тяжело. Надо продолжать работать.

— Ахметов получил желтую карточку, когда находился за пределами поля. Будет ли с ним отдельный разговор?

— Разговора не будет. Это эмоции. Все переживают. Все хотят добиваться результата. Хуже было бы, если бы люди равнодушными были, — сказал тренер «Крыльев Советов».