Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Урал
П1
4.40
X
3.55
П2
1.91
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
Чайка
П1
1.55
X
4.05
П2
7.18
Футбол. Первая лига
14:00
Шинник
:
Нефтехимик
П1
2.94
X
2.94
П2
2.90
Футбол. Премьер-лига
15:30
Оренбург
:
Краснодар
П1
8.50
X
5.00
П2
1.42
Футбол. Премьер-лига
18:00
Сочи
:
Динамо
П1
4.40
X
4.05
П2
1.80
Футбол. Первая лига
18:30
Ротор
:
Уфа
П1
1.85
X
3.50
П2
4.90
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
4
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2

Батраков о том, что во втором сезоне будет сложнее: «Ко мне привыкли еще в первом. Как работал, так и продолжаю работать. Задача футболиста — прогрессировать»

В прошлом сезоне 20‑летний полузащитник «Локомотива» разделил 1-е место в РПЛ по «гол+пас».

Источник: Спортс"

Накануне Батраков сделал хет‑трик в матче со «Спартаком» (4:2) и с 6 голами вышел в лидеры гонки бомбардиров.

— Многие говорили, что во втором сезоне вам будет сложнее.

— Я как работал, так и продолжаю работать. По сути, ничего не изменилось. Ко мне привыкли еще в первом сезоне. В этом и заключается задача футболиста — нужно прогрессировать.

— Что изменилось в команде?

— Разницы особой нет. Нас пополнили опытные футболисты. Надеюсь, они добавят нам уверенности и опыта. И надеемся на хороший сезон, — сказал Батраков.