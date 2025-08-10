Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.25
X
3.46
П2
1.91
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.13
П2
8.00
Футбол. Первая лига
14:00
Шинник
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.00
П2
2.75
Футбол. Премьер-лига
15:30
Оренбург
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.00
П2
1.42
Футбол. Премьер-лига
18:00
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.35
X
4.00
П2
1.81
Футбол. Первая лига
18:30
Ротор
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.58
П2
5.54
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Месси не сыграет с «Орландо», сообщил Маскерано: «Было бы безумием рисковать — впереди еще много матчей. Вскоре он вернется в строй»

На днях форвард «Интер Майами» пропустил игру 3-го тура Кубка лиг с «Пумас» (3:1) из-за незначительного повреждения мышцы бедра.

Источник: Спортс"

"Нет, Лео завтра не сыграет. Он в порядке, но было бы безумием рисковать и везти его в Орландо, учитывая, что впереди еще много матчей.

Но мы настроены оптимистично: вскоре он вернется в строй«, — сказал тренер “Интер Майами”.