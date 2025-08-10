Месси не сыграет с «Орландо», сообщил Маскерано: «Было бы безумием рисковать — впереди еще много матчей. Вскоре он вернется в строй»

"Нет, Лео завтра не сыграет. Он в порядке, но было бы безумием рисковать и везти его в Орландо, учитывая, что впереди еще много матчей.
Но мы настроены оптимистично: вскоре он вернется в строй«, — сказал тренер “Интер Майами”.
На днях форвард «Интер Майами» пропустил игру 3-го тура Кубка лиг с «Пумас» (3:1) из-за незначительного повреждения мышцы бедра.
"Нет, Лео завтра не сыграет. Он в порядке, но было бы безумием рисковать и везти его в Орландо, учитывая, что впереди еще много матчей.
Но мы настроены оптимистично: вскоре он вернется в строй«, — сказал тренер “Интер Майами”.