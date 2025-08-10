Садулаев об 1:0 с «Зенитом»: «Черчесов мотивировал “Ахмат”, добавил характера. У них хорошая команда, но мы знали, что победим»

— Мы все знаем, что Саламович — сильный тренер. Мотивировал нас, добавил характера. Мы бились до конца и победили. Нам без разницы, с кем играть. Главное — это не владение мячом, а счет на табло. «Зенит» — хорошая команда, но мы знали, что победим.