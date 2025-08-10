Невеш дисквалифицирован на матч Суперкубка Европы и на 1-й тур Лиги 1 из-за удаления в финале КЧМ. Хавбек «ПСЖ» дернул Кукурелью за волосы

Как сообщает RMC Sport, португалец получил двухматчевую дисквалификацию. Таким образом, Невеш не сможет сыграть в матче за Суперкубок Европы против «Тоттенхэма» 13 августа, а также в первом туре чемпионата Франции против «Нанта» 17 августа.
Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.Читать дальше