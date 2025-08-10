Ричмонд
Невеш дисквалифицирован на матч Суперкубка Европы и на 1-й тур Лиги 1 из-за удаления в финале КЧМ. Хавбек «ПСЖ» дернул Кукурелью за волосы

Полузащитник «ПСЖ» получил красную карточку в финале клубного ЧМ против «Челси» (0:3) за то, что дернул Марка Кукурелью за волосы.

Источник: Спортс"

Как сообщает RMC Sport, португалец получил двухматчевую дисквалификацию. Таким образом, Невеш не сможет сыграть в матче за Суперкубок Европы против «Тоттенхэма» 13 августа, а также в первом туре чемпионата Франции против «Нанта» 17 августа.

