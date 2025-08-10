Де Хеа про уход из «МЮ»: «12 лет там — один из лучших периодов моей жизни. Покидая клуб, осознаешь, насколько он велик»

Играть за этот клуб — невероятно, и особенно осознаешь это, когда покидаешь его. Понимаешь, насколько велик клуб и как сложно было провести 12 лет на таком уровне. Я всегда буду благодарен этому клубу и всем, кто был рядом. Это было потрясающий путь.
Это здорово — и порой трудно описать словами, что чувствуешь на поле при полных трибунах. Для меня это было очень эмоционально. Это я точно никогда не забуду«, — сказал вратарь “Фиорентины”.
Трудности Де Хеа в «МЮ»: мучился на старте, ел тако, своровал пончик. И некрасиво убрали из клуба после 12 лет.