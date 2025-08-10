Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Чайка
1
П1
X
П2

Тренер «Пари НН» Шпилевский о 0:1 с «Ростовом»: «Бессмысленно обсуждать несправедливый матч. Была ли красная карточка, пенальти в обе стороны — если начну говорить, меня будет не

В матче 4-го тура Мир РПЛ нижегородцы уступили со счетом 0:1. На 11-й минуте «Пари НН» остался в меньшинстве после удаления Мамаду Майга за фол на Константине Кучаеве.

Источник: Спортс"

— Прошу прощения — не хочу много говорить. Бессмысленно обсуждать несправедливый матч. Через три дня увидимся.

— Оцените эпизод с удалением.

— Это мой футболист. Я его люблю и уважаю. Не хочу осуждать или комментарий давать. Была ли это красная карточка или нет, были ли пенальти в обе стороны… Не хочу портить энергию или здоровье свое. Если я начну говорить, то меня будет не остановить, — сказал главный тренер «Пари НН».

«Пари НН» проиграл все 5 матчей на старте сезона и остался единственной командой в чемпионате, не набравшей ни одного очка.