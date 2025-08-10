Тренер «Пари НН» Шпилевский о 0:1 с «Ростовом»: «Бессмысленно обсуждать несправедливый матч. Была ли красная карточка, пенальти в обе стороны — если начну говорить, меня будет не

— Прошу прощения — не хочу много говорить. Бессмысленно обсуждать несправедливый матч. Через три дня увидимся.
— Оцените эпизод с удалением.
— Это мой футболист. Я его люблю и уважаю. Не хочу осуждать или комментарий давать. Была ли это красная карточка или нет, были ли пенальти в обе стороны… Не хочу портить энергию или здоровье свое. Если я начну говорить, то меня будет не остановить, — сказал главный тренер «Пари НН».
«Пари НН» проиграл все 5 матчей на старте сезона и остался единственной командой в чемпионате, не набравшей ни одного очка.