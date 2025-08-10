Канчельскис о «Спартаке»: «Раньше был Федун, а сейчас кто отвечает за клуб? Стрелочники. Назовите ФИО руководителя, пусть 50 тысяч болельщиков соберутся, и он извиняется перед ними»

Раньше был Федун, ему можно было задать вопросы. А сейчас кто? Назовите мне ФИО руководителя «Спартака». Все начинают валить на «Лукойл», но кто именно-то отвечает за клуб? Никто ничего не знает. Все перекладывают ответственность. Стрелочники.
Назовите ФИО руководителя, пускай отвечает перед болельщиками за это безобразие. У «Спартака» самая большая армия фанатов в России, они переживают и бьются за клуб. Мне просто жалко болельщиков.
Пусть они соберутся, будет их 30−50 тысяч человек и пускай этот руководитель перед ними извиняется за то, что происходит в клубе. «Спартак» уже 10 лет ерундой занимается", — сказал бывший полузащитник сборной России.