Рэшфорд не забил в пустые ворота «Комо» в игре за Кубок Гампера. Вингера «Барсы» заменили в перерыве, у него ассист на Рафинью

В концовке первого тайма Ламин Ямаль вывел англичанина один на один с вратарем Жаном Бюте. Рэшфорд обыграл голкипера и обеспечил себе выход на пустые ворота, однако пробил мимо.
Арендованного у «МЮ» вингера заменили в перерыве. Он отметился ассистом на Рафинью.
