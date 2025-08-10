Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Чайка
1
П1
X
П2

Рэшфорд не забил в пустые ворота «Комо» в игре за Кубок Гампера. Вингера «Барсы» заменили в перерыве, у него ассист на Рафинью

«Барселона» принимает «Комо» в рамках Кубка Гампера (5:0, второй тайм).

Источник: Спортс"

В концовке первого тайма Ламин Ямаль вывел англичанина один на один с вратарем Жаном Бюте. Рэшфорд обыграл голкипера и обеспечил себе выход на пустые ворота, однако пробил мимо.

Арендованного у «МЮ» вингера заменили в перерыве. Он отметился ассистом на Рафинью.

Узнать больше по теме
ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.
Читать дальше