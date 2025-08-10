Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Чайка
1
П1
X
П2

Первак о Дзюбе: «Можно вернуть его в “Спартак”, дать закончить карьеру дома. Лучший бомбардир за всю историю принес бы пользу, для Станковича изменил движение в команде»

«Сначала “Спартак” потерял Соболева, я не знаю, по каким причинам. Возможно, какой-то конфликт между тренерским штабом и игроком. Соболев ушел, и срочно нужно было искать такого футболиста. Пропустили весь рынок, схватили Заболотного.

Источник: Спортс"

Есть футболист самого высокого уровня для российского чемпионата, да еще и воспитанник — Дзюба. Можно было хотя бы для общего антуража его вернуть, дать ему закончить дома свою карьеру.

Причем карьера-то неплохая — лучший бомбардир за всю историю. Много можно перечислять его достоинств, неоцененных в «Спартаке». Я бы его вернул в этом году во время поисков высокорослого игрока.

И Дзюба бы принес огромную пользу — и раздевалка, и все что угодно. Даже для Станковича изменил бы движение в команде«, — сказал бывший генеральный директор “Спартака”.