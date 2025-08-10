Первак о Дзюбе: «Можно вернуть его в “Спартак”, дать закончить карьеру дома. Лучший бомбардир за всю историю принес бы пользу, для Станковича изменил движение в команде»

Есть футболист самого высокого уровня для российского чемпионата, да еще и воспитанник — Дзюба. Можно было хотя бы для общего антуража его вернуть, дать ему закончить дома свою карьеру.
Причем карьера-то неплохая — лучший бомбардир за всю историю. Много можно перечислять его достоинств, неоцененных в «Спартаке». Я бы его вернул в этом году во время поисков высокорослого игрока.
И Дзюба бы принес огромную пользу — и раздевалка, и все что угодно. Даже для Станковича изменил бы движение в команде«, — сказал бывший генеральный директор “Спартака”.