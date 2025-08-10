«Милан» покупает де Винтера у «Дженоа» за 20 млн евро. Контракт защитника — до 2030-го. «Ювентус» получит 5 млн от трансфера

23-летний защитник подпишет контракт с «россонери» до 2030 года и будет зарабатывать 2 млн евро в год. «Ювентус» получит от «Дженоа» 5 млн евро в качестве процента с перепродажи.
В ближайшее время запланирован медосмотр.
