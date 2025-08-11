Ричмонд
Певица Никки Николь в футболке с фамилией Ямаля пришла на матч «Барселоны» и «Комо». Сообщалось о предполагаемом романе Ламина с 24-летней аргентинкой

Ранее сообщалось, что 18-летнего вингера «Барселоны» видели целующимся с 24-летней аргентинской певицей Никки Николь. Вскоре после того, как журналист призвал Ямаля и Николь подтвердить роман, девушка выложила ролик под песню The Boy Is Mine («Этот мальчик — мой») и подмигнула в камеру в конце видео.

Источник: Спортс"

Mundo Deportivo сообщает, что Николь посетила сегодняшний матч «Барселоны» и «Комо» за Кубок Жоана Гампера на «Эстади Йохан Кройфф». Девушка и трое сопровождавших ее людей были одеты в футболки каталонского клуба с фамилией о номером Ямаля.

Узнать больше по теме
ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.
Читать дальше