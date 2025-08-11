Певица Никки Николь в футболке с фамилией Ямаля пришла на матч «Барселоны» и «Комо». Сообщалось о предполагаемом романе Ламина с 24-летней аргентинкой

Mundo Deportivo сообщает, что Николь посетила сегодняшний матч «Барселоны» и «Комо» за Кубок Жоана Гампера на «Эстади Йохан Кройфф». Девушка и трое сопровождавших ее людей были одеты в футболки каталонского клуба с фамилией о номером Ямаля.
