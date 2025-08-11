Ричмонд
Жоан Лапорта: «Тер Стеген — наш капитан, все улажено. Мы надеемся заявить Гарсию, если медицинская комиссия Ла Лиги даст добро, время есть»

Напомним, ранее немецкий вратарь перенес операцию на спине и отказался подписывать медицинское заключение для комиссии Ла Лиги. Одобрение этого заключения позволило бы клубу зарегистрировать новичка. Позднее «блауграна» решила временно отстранить тер Стегена от должности капитана первой команды.

Источник: Спортс"

«Смотрим вперед. Марк — наш капитан, все, что было, уже улажено. Он показал себя великолепно, и болельщикам нужно было видеть, как капитан ведет команду. Он уже одиннадцать лет в “Барселоне”, это замечательный человек, и я рад, что он снова исполняет обязанности капитана.

После решения Марка мы надеемся заявить Жоана Гарсию, если медицинская комиссия Ла Лиги даст добро. По остальным позициям мы продолжаем работу. Если не получится сделать это к первому туру, у нас есть запас времени«, — сказал президент “блауграны” для TV3.

«Барселона» предоставила Ла Лиге медицинское заключение по операции тер Стегена. Клуб может узнать решение медкомиссии во вторник или среду.

Тер Стеген — снова капитан «Барсы»: подписал заключение, о проблемах с регистрацией — не знал.

