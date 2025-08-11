Жоан Лапорта: «Тер Стеген — наш капитан, все улажено. Мы надеемся заявить Гарсию, если медицинская комиссия Ла Лиги даст добро, время есть»

«Смотрим вперед. Марк — наш капитан, все, что было, уже улажено. Он показал себя великолепно, и болельщикам нужно было видеть, как капитан ведет команду. Он уже одиннадцать лет в “Барселоне”, это замечательный человек, и я рад, что он снова исполняет обязанности капитана.