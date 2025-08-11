Ричмонд
Концерт Дженнифер Лопес уничтожил газон на стадионе в Узбекистане, на нем играет сборная и «Бунедкор», восстановление может занять 2 месяца. Ранее после выступления певицы пришло в негодность поле в Армении

Как сообщает Championat.Asia, на стадионе «Бунедкора», на котором свои матчи проводит и национальная сборная, ведутся работы по приведению в порядок газона, который оказался испорчен после концерта американской певицы Дженнифер Лопес.

Как сообщает Championat.Asia, на стадионе «Бунедкора», на котором свои матчи проводит и национальная сборная, ведутся работы по приведению в порядок газона, который оказался испорчен после концерта американской певицы Дженнифер Лопес.

«Я поговорил с агрономом, который занимается газоном стадиона. По его словам, погибшую траву необходимо убрать с помощью специальной техники. Такая техника есть на стадионе “Бунедкор”. По словам агронома, теперь, чтобы газон восстановился, потребуется примерно 2 месяца», — сказал главный редактор издания Нарзулла Сайдуллаев.

Утверждается, что сцена вывела из строя дренажную систему поля, и газон оказался уничтожен.

«Бунедкор», некогда подаривший узбекскому футболу немало звезд, теперь вынужден искать для себя новое поле. «Бунедкор» может быть к этому и привык, но что делать нашей национальной сборной? Где будет играть команда, впервые вышедшая на чемпионат мира и принимающая турнир CAFA? «- написал спортивный директор “Пахтакора” Равшан Салимов в соцсетях.

Фото: championat.asia.

Несколькими днями ранее Республиканский стадион в Ереване также пострадал после концерта Дженнифер Лопес. По данным Sputnik Армения, проведение футбольных матчей на нем невозможно.

Арена принимает матчи сборной Армении и футбольного клуба «Ноа», выступающего в еврокубках. 6 сентября на стадионе должен состоятся отборочный матч чемпионата мира против сборной Португалии.

«Менее чем через месяц в Армению прибудет суперзвезда футбола Роналду, который по популярности не уступает Джей Ло, и другие звезды футбола. Эта игра не может быть менее важной с точки зрения местного и туристического интереса. Судя по фотографиям, игра будет проходить на картофельном поле», — написал основатель фан-движения FAF Сергей Джанджоян.