Концерт Дженнифер Лопес уничтожил газон на стадионе в Узбекистане, на нем играет сборная и «Бунедкор», восстановление может занять 2 месяца. Ранее после выступления певицы пришло в негодность поле в Армении

«Менее чем через месяц в Армению прибудет суперзвезда футбола Роналду, который по популярности не уступает Джей Ло, и другие звезды футбола. Эта игра не может быть менее важной с точки зрения местного и туристического интереса. Судя по фотографиям, игра будет проходить на картофельном поле», — написал основатель фан-движения FAF Сергей Джанджоян.