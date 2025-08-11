Ла Лига ведет переговоры о проведении в Майами матча «Вильярреал» — «Барселона» в декабре (The Athletic)

Ожидается, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) обсудит возможное проведение матча в США в понедельник — в случае одобрения УЕФА попросит инициировать процедуру выдачи разрешения ФИФА на изменение расписания. Также потребуется разрешение от Федерации футбола США, УЕФА и КОНКАКАФ. Кроме того, будет необходимо соглашение о распределении доходов от матчей за рубежом по всему региону.
Матч «Вильярреал» — «Барселона» должен пройти 20 или 21 декабря, однако 21 декабря на «Хард Рок Стэдиум» должен пройти матч НФЛ между «Майами» и «Цинциннати» — в связи с этим игра Ла Лиги может быть перенесена на другую дату.
В случае одобрения переноса матч Ла Лиги станет первой игрой европейских лиг, состоявшейся в США.