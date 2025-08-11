Ричмонд
Ла Лига ведет переговоры о проведении в Майами матча «Вильярреал» — «Барселона» в декабре (The Athletic)

Как сообщает The Athletic, Ла Лига провела предварительные переговоры о переносе матча «Барселоны» и «Вильярреала», который должен состояться в декабре на «Эстадио де ла Серамика», на арену «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

Источник: Спортс"

Ожидается, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) обсудит возможное проведение матча в США в понедельник — в случае одобрения УЕФА попросит инициировать процедуру выдачи разрешения ФИФА на изменение расписания. Также потребуется разрешение от Федерации футбола США, УЕФА и КОНКАКАФ. Кроме того, будет необходимо соглашение о распределении доходов от матчей за рубежом по всему региону.

Матч «Вильярреал» — «Барселона» должен пройти 20 или 21 декабря, однако 21 декабря на «Хард Рок Стэдиум» должен пройти матч НФЛ между «Майами» и «Цинциннати» — в связи с этим игра Ла Лиги может быть перенесена на другую дату.

В случае одобрения переноса матч Ла Лиги станет первой игрой европейских лиг, состоявшейся в США.

