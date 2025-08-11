Альба об 1:0 с «Пари НН»: «Ростов» очень ждал первую победу. После удаления ребята торопились, хотели быстрее забить, надо это делать спокойнее"

— Рано было удаление. Но до него мне понравилось, как команда играла. Соперник в меньшинстве меньше атаковал. После удаления ребята торопились, хотели быстрее забить, надо это делать спокойнее. В перерыве сделали корректировки, сделали замены. Второй тайм был лучше. Рад первой победе.
— Когда не забили пенальти, что подумали?
— Не подумал, что это судьба против нас. Думал только о помощи команде.
— Теперь Голенков — пенальтист?
— Он и некоторые другие игроки тренировали пенальти. Посмотрим, что будет дальше. Он должен был бить сегодня.
— Какие слова вы сказали в перерыве?
— Могу только общие слова вспомнить: играть спокойнее и не торопиться. Плюс внес тактическую корректировку.
— Качество игры было слабым. Ноль ударов в створ. Почему отреагировали так поздно?
— Было мало моментов. Было сложно говорить, вносили корректировки во время водопоя. Но лучше это делать в перерыве.
— Были ли игроки в психологической яме?
— Наверное, да. Очень ждали первую победу. Ребята смотрят в будущее с надеждой, — сказал тренер «Ростова».