Антон Миранчук провел в запасе «Сьона» 2-й матч подряд. Хавбек может перейти в «Динамо»

В текущем сезоне Миранчук провел лишь один матч — 25 июля с «Цюрихом» (3:2).
Ранее президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал об обсуждении возможного трансфера полузащитника с «Динамо».
В воскресенье 29-летний хавбек сборной России просидел на скамейке в матче чемпионата Швейцарии с «Янг Бойз» (0:0), а неделей ранее не вышел на игру с «Лугано» (4:0).
