Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.76
П2
4.90
Футбол. Первая лига
20:00
КАМАЗ
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.10
П2
2.31
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Краснодар
1
П1
X
П2

«Локо» прекрасен — такую сбалансированную игру давно не видел: слаженные действия во всех линиях«. Наумов о 4:2 со “Спартаком”

В субботу железнодорожники победили «Спартак» (4:2) и с 12 очками после 4 туров лидируют в РПЛ.

Источник: Sports

«Локомотив» одержал заслуженную яркую победу. Команда Галактионова слаженно действовала во всех линиях, из-за отдельных ошибок пропустила два гола — с игры и с пенальти. Но в целом по игре была значительно лучше «Спартака», у которого хаос в обороне и средней линии, еще и вратарь Максименко стал ошибаться. Кажется, что улучшений при Станковиче уже ждать не приходится.

А «Локо» прекрасен — я такую сбалансированную игру у него давно не видел. Вся команда играла здорово, а Батраков вообще провел феноменальный матч«, — сказал бывший президент “Локомотива”.