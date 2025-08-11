«Локо» прекрасен — такую сбалансированную игру давно не видел: слаженные действия во всех линиях«. Наумов о 4:2 со “Спартаком”

«Локомотив» одержал заслуженную яркую победу. Команда Галактионова слаженно действовала во всех линиях, из-за отдельных ошибок пропустила два гола — с игры и с пенальти. Но в целом по игре была значительно лучше «Спартака», у которого хаос в обороне и средней линии, еще и вратарь Максименко стал ошибаться. Кажется, что улучшений при Станковиче уже ждать не приходится.