Флик о разрешении конфликта с тер Стегеном: «Рад, что “Барса” и президент поговорили с Марком. Всегда важно общаться, эффективную коммуникацию сложно переоценить»

Всегда важно общаться, эффективную коммуникацию сложно переоценить«, — сказал тренер “Барселоны”.
Тер Стеген — снова капитан «Барсы»: подписал заключение, о проблемах с регистрацией — не знал.
"Марк — отличный вратарь, он выступает за наш клуб на протяжении десяти лет. Сейчас у нас появилась возможность подписать Жоана [Гарсию], но я очень рад, что клуб и президент [Жоан Лапорта] поговорили с Марком — для него это тоже важно.
