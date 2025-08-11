«Черчесов очень хорош как мотиватор. Дальше “Ахмат” прибавит и в игровом плане». Булыкин об 1:0 с «Зенитом»

Именно таким предстал «Ахмат» в первом матче при Черчесове. Его успех довольно неожиданный, но было ясно, что команда прибавит при Станиславе Саламовиче. По крайней мере с точки зрения эмоций и самоотдачи это должно было произойти, потому что Черчесов очень хорош как мотиватор. Так и получилось. И это привело к победе. Уверен, дальше «Ахмат» прибавит и в игровом плане", — сказал бывший нападающий сборной России.