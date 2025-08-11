Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.76
П2
4.90
Футбол. Первая лига
20:00
КАМАЗ
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.10
П2
2.31
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Краснодар
1
П1
X
П2

«Черчесов очень хорош как мотиватор. Дальше “Ахмат” прибавит и в игровом плане». Булыкин об 1:0 с «Зенитом»

В субботу грозненцы одолели петербургский клуб (1:0) в 4-м туре РПЛ.

«Проблемы “Зенита” очевидны уже не первый год — они были заметны еще в позапрошлом сезоне, когда петербургская команда с трудом выиграла чемпионат, а когда она проиграла гонку за золото “Краснодару” в прошлом сезоне, все игровые трудности стали видны невооруженным взглядом. И все это перетекло на новый сезон. Что усложняет игру против любого организованного соперника.

Именно таким предстал «Ахмат» в первом матче при Черчесове. Его успех довольно неожиданный, но было ясно, что команда прибавит при Станиславе Саламовиче. По крайней мере с точки зрения эмоций и самоотдачи это должно было произойти, потому что Черчесов очень хорош как мотиватор. Так и получилось. И это привело к победе. Уверен, дальше «Ахмат» прибавит и в игровом плане", — сказал бывший нападающий сборной России.